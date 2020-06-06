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رامي إمام: تابعت مسلسلي "الاختيار"و"البرنس" في رمضان

السبت 06/يونيو/2020 - 04:50 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

كشف المخرج رامي إمام، عن كيفية قضاء يومه في فترة الحجر الصحي، وذلك من خلال ظهوره كضيف كضيف ببرنامج "مساء DMC"، على قناة "DMC "، والذى يقدمه الاعلامي رامي رضوان، قائلاَ إن فترة مكوثه في المنزل بسبب جائحة كورونا تعتبر فترة إيجابية، حيث استغلها في لعب الرياضة المكثفة مع أبنائه.

وتابع "إمام" حديثه أنه تابع بعض المسلسلات التي عرضت في سباق رمضان مثل مسلسل "البرنس" ووجه تحية كبيرة لكل صناع العمل، كما أشار إلى أنه تابع مسلسل الاختيار الذي يعتبر علامة فارقة في الدراما المصرية.

وأضاف رامي إمام:" في الحقيقة أوجه تحية لكل صناع الدراما المصرية الذين استطاعوا أن يبدعوا في ظل الظروف العصيبة التي نمر بها، خاصة المنتجين الذين أخذوا المخاطرة على عاتقهم".

ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

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