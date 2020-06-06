عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

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أجرى نقيب المهن التمثيلية الدكتو أشرف زكي عملية جراحية منذ أيام والتي على إثرها سادت حالة من القلق في الوسط الفني، حيث حرص عدد كبير من الفنانين على الدعاء له بالشفاء العاجل.



وقال الفنان عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إن صحة النقيب جيدة، لافتًا إلى أنه بخير ويتماثل للشفاء حاليًا.



كما صرح عزوز عادل، أن الحالة الصحية للفنان أشرف زكي في تحسن وقد عاد إلى منزله.



وطالب عدد كبير من الفنانين جمهورهم بالدعاء للفنان أشرف زكي بالشفاء العاجل مؤكدين على أنه الأب الروحي لهم ودائمًا يساندهم في أزماتهم ويكرس كل جهوده ووقته لخدمة ومساعدة الجميع.

