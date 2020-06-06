Advertisements

عاجل.. "الفجر الفني" يكشف آخر تطورات الوضع الصحي لنقيب الممثلين أشرف زكي بعد خضوعه لجراحة بالقلب

السبت 06/يونيو/2020 - 03:27 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

أجرى نقيب المهن التمثيلية الدكتو أشرف زكي عملية جراحية منذ أيام والتي على إثرها سادت حالة من القلق في الوسط الفني، حيث حرص عدد كبير من الفنانين على الدعاء له بالشفاء العاجل.

وقال الفنان عزوز عادل عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ "الفجر الفني"  إن صحة النقيب جيدة، لافتًا إلى أنه بخير ويتماثل للشفاء حاليًا.

كما صرح عزوز عادل، أن الحالة الصحية للفنان أشرف زكي في تحسن وقد عاد إلى منزله.

وطالب عدد كبير من الفنانين جمهورهم بالدعاء للفنان أشرف زكي بالشفاء العاجل مؤكدين على أنه الأب الروحي لهم ودائمًا يساندهم في أزماتهم ويكرس كل جهوده ووقته لخدمة ومساعدة الجميع.

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من عائلة حسن حسني على عدم حضور الفنانين جنازته!

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "المالية" تتوصل لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ يوم

الأهلي يعلن في بيان رسمي رحيل مستشاره القانوني

منذ حوالي 6 ساعات

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجآت صادمة وراء مقتل شاب على يد أخيه بالوراق

منذ ساعتين و 53 دقيقة

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

منذ حوالي 7 ساعات

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 17 ساعة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ يوم

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

"عودة التقلبات".. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ ساعتين و 28 دقيقة

"ظهرت الآن".. ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة

منذ 39 دقيقة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:05 ص

"ظهرت الآن".. ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

11:11 م

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

12:40 ص

مفاجآت صادمة وراء مقتل شاب على يد أخيه بالوراق

12:51 ص

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين