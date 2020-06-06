Advertisements

حمدي الميرغني يكشف كواليس التصوير مع عادل إمام (فيديو)

السبت 06/يونيو/2020 - 04:14 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

علق الفنان حمدي الميرغني، عن وقوفه امام الفنان عادل عدل إمام، وذلك من خلال ظهوره كضيف ببرنامج "مساء DMC"، على قناة "DMC "، والذى يقدمه الاعلامي رامي رضوان قائلاَ:" الوقوف أمام الزعيم يعد مسئولية كبيرة جدا، فعندما رشحت للدور من خلال المخرج رامى إمام توقعت أنه سيجمعنى به مشاهد قليلة، ولكن بعدما قرأت الورق تفاجأت بان معظم مشاهدي معه".

وتابع الميرغني حديثه: "عادل إمام بمجرد الوقوف أمامه يدوب أى قلق وخوف ورهبة من الممثل الواقف أمامه وأتذكر أن أول مشهد لي معه قمت بارتجال جملة حوارية وأعجب بها الزعيم، فعادل إمام يتعامل في موقع التصوير وكأنه هاوى يجتهد، قائلًا: "أنا انصدمت لما قالي تعالى نراجع"، فهو يحترم مهنته لأبعد حد".

ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل فلانتينو عادل امام حمدي الميرغني

أخبار تهمك

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يوم

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عائلة حسن حسني على عدم حضور الفنانين جنازته!

منذ حوالي 9 ساعات

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ حوالي 4 ساعات

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 6 ساعات

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ يوم

تفاصيل إصابة ميسي

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يعلن في بيان رسمي رحيل مستشاره القانوني

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت صادمة وراء مقتل شاب على يد أخيه بالوراق

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "المالية" تتوصل لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولى

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ يوم

"ظهرت الآن".. ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"مستني رأيكم".. حمدي الميرغني يروج لمسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام

إلقاء زجاجات مولوتوف على مدرسة عادل إمام في أولى حلقات "فلانتينو".. التفاصيل

داليا البحيري تتزوج عادل إمام | تفاصيل واحداث الحلقة 16 من مسلسل فلانتينو والقنوات الناقلة ومواعيد عرضه (مسلسلات رمضان 2020/1441)

كوميديا الزعيم عادل أمام عبر "إنستجرام".. "مش أنا عيد ميلادي النهاردة"

كريم فهمي يهنئ الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده

في يوم ميلاده.. عادل إمام يتصدر هشتاج "تويتر"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:05 ص

"ظهرت الآن".. ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

11:11 م

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

12:40 ص

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين