حمدي الميرغني يكشف كواليس التصوير مع عادل إمام (فيديو)





علق الفنان حمدي الميرغني، عن وقوفه امام الفنان عادل عدل إمام، وذلك من خلال ظهوره كضيف ببرنامج "مساء DMC"، على قناة "DMC "، والذى يقدمه الاعلامي رامي رضوان قائلاَ:" الوقوف أمام الزعيم يعد مسئولية كبيرة جدا، فعندما رشحت للدور من خلال المخرج رامى إمام توقعت أنه سيجمعنى به مشاهد قليلة، ولكن بعدما قرأت الورق تفاجأت بان معظم مشاهدي معه".وتابع الميرغني حديثه: "عادل إمام بمجرد الوقوف أمامه يدوب أى قلق وخوف ورهبة من الممثل الواقف أمامه وأتذكر أن أول مشهد لي معه قمت بارتجال جملة حوارية وأعجب بها الزعيم، فعادل إمام يتعامل في موقع التصوير وكأنه هاوى يجتهد، قائلًا: "أنا انصدمت لما قالي تعالى نراجع"، فهو يحترم مهنته لأبعد حد".ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين."فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.