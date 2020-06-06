"ظهرت الآن".. ننشر رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 بالقاهرة

ننشر لكم متابعي بوابة "الفجر" الإلكترونية، نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2020 "الترم" الثاني إلكترونيًا عبر الإنترنت، عبر رابط بوابة "محافظة القاهرة"، حيث يمكنك الحلصول على نتيجتك الآن نتيجة 3 إعدادي 2020.





ونستعرض لكم أبنائنا وبناتنا الطلاب كافة تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2020 "الترم" الثاني، بعد اعتمادها من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.



