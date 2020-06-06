حمدي الميرغني يكشف عن كيفية قضاء يومه في فترة الحجر المنزلي (فيديو)





كشف الفنان حمدي الميرغني، عن كيفية قضاء يومه أثناء فترة الحجر المنزلي، وذلك من خلال ظهوره كضيف ببرنامج "مساء DMC"، على قناة "DMC "، والذى يقدمه الاعلامي رامي رضوان قائلاَ:" معظم الوقت بقضيه مع ابنتي تماره من حيث اللعب والخروج بالسيارة معها".وتابع "حمدي" بأنه استغل فترة الحجر المنزلي في تعويض ما فاته من مسلسلات رمضان، وذلك بعد انشغاله بتصوير إحدى الأعمال الدرامية في "بيروت" ولسوء الحظ وقف حركة الطيران المصري، فاضطر الى البقاء وتكلمه تصوير باقي أحداث المسلسل.ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين."فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.