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دوللي شاهين لـ"أشرف زكي": "سلامة قلبك"

السبت 06/يونيو/2020 - 03:02 ص
بوابة الفجر
لمياء محمد

شاركت النجمة اللبنانية دوللي شاهين، فنانو مصر والوطن العربي، في الاطمئنان على صحة نقيب الممثلين أشرف زكي، والدعاء له بالشفاء.

ونشرت صورة تجمعها بنقيب الممثلين وزوجته الفنانة روجينا، عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وألحقت دوللي الصورة بتعليق:"سلامة قلبك.. كلنا منحبك ومندعيلك".

وكان الدكتور أشرف زكي، قد خضع لعملية جراحية لتركيب دعامات بالقلب، إثر تعرضه للإجهاد في الفترة الأخيرة.

وشارك عدد كبير من نجوم الفن في بعث كلمات مؤثرة تتمنى الشفاء العاجل للنقيب، الذي وصفه الجميع أنه يحمل على عاتقه العديد من المسؤوليات، ويتعامل مع الجميع كل على حدى بمنتهى المصداقية والإنسانية.


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