مرتضى منصور: نحن في زمن الكورونا

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على عدم وجود مقارنة بينه وبين محمود الخطيب، في النهاية هو لاعب كرة قدم، لا اكرهك كما تقول في الجلسات المغلقة بالعكس أنا اشفق عليك.





ووجه منصور سؤاله للخطيب بخصوص سراج الدين عضو المجلس الذي أهان نادي الزمالك، والثلاث أعضاء الذين رفضوا قرارات الأخيرة، يجب عليك الرد علينا بخصوص الأموال التي حصلت عليها والساعات التي تم بيعها في مصر الجديدة، يجب عليك الخروج لتقول أننا كذابين او ان تقوم بإعادة كل شيء .





وأشار مرتضى منصور إلى محمد أبو تريكة الذي يسعى إلى عمل الفتنة بين المصريين، بتصريحاته عن أحداث بور سعيد بالتزامن مع مئوية النادي المصري.



