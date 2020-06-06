Advertisements

بعد "يا روقانك".. الشاعر أحمد المالكي وماهيتاب سامي يكللان حبهما بالزفاف (صور)

السبت 06/يونيو/2020 - 02:58 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


احتفل الشاعر الغنائي أحمد المالكي مساء أمس بزفافه على عروسه ماهيتاب سامي "شقيقة المخرج ياسر سامي، بحضور عدد من أصدقاء العروسين.

وكان الشاعر أحمد المالكي قد تعاون مؤخرا مع الهضبة عمرو دياب من خلال أغنية "ياروقانك"، والتي كتبها لخطيبته "ماهيتاب"، وحققت الأغنية نجاحات ساحقة.

وكان المالكي قد تعاون مع كوكبة من كبار النجوم الذين تغنوا من كلماته المميزة، ومنهم الهضبة عمرو دياب، تامر حسني، ورامي جمال، وتامر عاشور، وهيفاء وهبي، ومحمد محسن وغيرهم.
بعد "يا روقانك".. الشاعر أحمد المالكي وماهيتاب سامي يكللان حبهما بالزفاف (صور)
بعد "يا روقانك".. الشاعر أحمد المالكي وماهيتاب سامي يكللان حبهما بالزفاف (صور)

أخبار تهمك

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يعلن في بيان رسمي رحيل مستشاره القانوني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يوم

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ يوم

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ يوم

"عودة التقلبات".. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ ساعتين

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجآت صادمة وراء مقتل شاب على يد أخيه بالوراق

منذ ساعتين و 24 دقيقة

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عائلة حسن حسني على عدم حضور الفنانين جنازته!

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "المالية" تتوصل لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولى

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:11 م

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

12:40 ص

مفاجآت صادمة وراء مقتل شاب على يد أخيه بالوراق

12:51 ص

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين