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عاجل.. دول مجموعة العشرين تتعهد بـ21 مليار دولار لمواجهة كورونا

السبت 06/يونيو/2020 - 02:26 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأن دول مجموعة العشرين، تعهدت بتخصيص أكثر من 21 مليار دولار لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

شهدت أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد، في مختلف أنحاء العالم زيادة مخيفة، أكثر من أي وقت مضى، حيث بلغ المتوسط أكثر من 100 ألف حالة يوميا، لمدة سبعة أيام.

وكشفت "سكاي نيوز عربية"، أن الإصابات في شهر أبريل الماضي لم تتجاوز الـ100 ألف في أي يوم.

وأشارت إلى أنه في الفترة من 21 مايو إلى أول أمس الخميس، الموافق 4 يونيو، لم يشهد العالم عدد إصابات أقل من 100 ألف إلا في 5 أيام فقط.

كما كشفت بيانات جامعة "جونز هوبكنز" التي تعد مرجعا في تتبع أرقام كورونا، أن الإصابات وصلت لأعلى مستوى لها عند 130400 يوم 3 يونيو.

ولفت إلى أنه يمكن تفسير الزيادة في معدل الحالات الجديدة بزيادة قدرات إجراء الاختبارات، ولكن لا يزال هناك قصورا بهذا الشأن في دول عدة.

والجمعة، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن بعض الدول تشهد "زيادات طفيفة" في حالات الإصابة بفيروس كورونا بعد تخفيف قيود العزل، مضيفة أنه يتعين على الناس الاستمرار في حماية أنفسهم من الفيروس.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى أمس.

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.

وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.

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