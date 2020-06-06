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"العربية تهشمت".. إصابة شخصين في حادث مروري بطريق وصلة دهشور

السبت 06/يونيو/2020 - 02:23 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
حادث جديد شهده طريق وصلة دهشور مساء أمس الجمعة، بعد مرور 24 ساعة فقط على حادث مصرع 3 شباب وإصابة رابعهم بالطريق ذاته.

بداية الواقعة تعود عندما تلقت الإدارة العامة برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بوصلة دهشور أمام مول العرب.

دفع مدير المرور بقوة أمنية إلى مكان الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق المشار إليه، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى لانقلابها وتهشم الجزء الأمامي بالكامل من السيارة، ونتج عن الحادث إصابة شخصان جري نقلهما بواسطة سيارات الإسعاف إلى أقرب مستشفي.

وتم رفع حطام الحادث، وسحب رجال المرور الكثافات المرورية بالطريق، لعودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

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"العربية بقت خردة".. هكذا تحولت سيارة المتوفين في الحادث المروع الذي شهده طريق وصلة دهشور مساء الخميس، وأودى بحياة 3 أشخاص وإصابة آخر، جرى نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف.

المعاينة الأولية كشفت أنه حال سير سيارة ملاكي، يستقلها أربعة شباب في مقتبل العمر، بسرعة جنونية بمدخل 4 الخاص بمدينة الشيخ زايد، اصطدم قائدها بـ"عمود كهرباء"، ما نتج عنه انشطار السيارة إلى نصفين، ومصرع 3 أشخاص وإصابة رابعهم.

كانت كثافات مرورية قد ظهرت على طريق وصلة دهشور، إثر وقوع حادث مروع، مساء الخميس أودى بحياة 3 أشخاص، وإصابة آخر، وتم سحب الكثافات المرورية والعمل على سحب عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى وصلة دهشور بالطريق الصحراوي، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وكشفت المعاينة الأولية عن اختلال عجلة القيادة بيد قائد سيارة ملاكي، واصطدامه بعمود إنارة، ما أدى إلى انشطار السيارة نصفين بسبب السرعة الزائدة، وذلك بمدخل مدينة الشيخ زايد.

ورفعت أوناش الإدارة العامة للمرور حطام الحادث، وتم سحب الكثافات المرورية على الطريق، والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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وصلة دهشور حوادث حادث مروري بوابة الفجر الفجر الجيزة

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