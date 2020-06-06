أزمة "كورونا" صنعت من إليسا طباخة ماهرة لهذه المأكولات

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أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، حفلها الغنائي الأونلاين مساء أمس وذلك عبر منصة "شاهد VIP" " حيث قدمت مجموعة من الأغاني المميزة.



وعلى هامش الحفل، أوضحت اليسا أمورًا كثيرة عن حياتها الشخصية وكشفت عن الأكلات التي تعلمت طريقة طهيها في فترة ​الحجر المنزلي​ وهي التبولة والمعكرونة الاسباجيتي والأرز المسلوق.



وعن الدروس التي تعلمتها من الكورونا، قالت إن فترة الحجر المنزلي كانت بالنسبة لها فرصة من أجل الاهتمام بمنزلها وترتيب ملابسها، والاهتمام بصحتها والعمل على خسارة وزنها.



وقدمت إليسا، أغنية "وحشتوني" للفنانة الراحلة وردة، كما غنت لأول مرة "لايف" أجدد أغانيها وهي"قهوة الماضي" والتي طرحتها خلال الأيام القليلة الماضية.





وجاء الحفل استمرارًٍا لأول مبادرة ترفيهية من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور، والتي انطلقت خلال أيام عيد الفطر تحت شعار "معيّدين معاكم"، تواصل "الهيئة العامة للترفيه"، في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات" والمكتب الفني في "مجموعة MBC"