Advertisements

أزمة "كورونا" صنعت من إليسا طباخة ماهرة لهذه المأكولات

السبت 06/يونيو/2020 - 02:48 ص
بوابة الفجر
لمياء علي


أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، حفلها الغنائي الأونلاين مساء أمس وذلك عبر منصة "شاهد VIP" " حيث قدمت مجموعة من الأغاني المميزة.

وعلى هامش الحفل، أوضحت اليسا أمورًا كثيرة عن حياتها الشخصية وكشفت عن الأكلات التي تعلمت طريقة طهيها في فترة ​الحجر المنزلي​ وهي التبولة والمعكرونة الاسباجيتي والأرز المسلوق.

وعن الدروس التي تعلمتها من الكورونا، قالت إن فترة الحجر المنزلي كانت بالنسبة لها فرصة من أجل الاهتمام بمنزلها وترتيب ملابسها، والاهتمام بصحتها والعمل على خسارة وزنها.

وقدمت إليسا، أغنية "وحشتوني" للفنانة الراحلة وردة، كما غنت لأول مرة "لايف" أجدد أغانيها وهي"قهوة الماضي" والتي طرحتها خلال الأيام القليلة الماضية.


وجاء الحفل استمرارًٍا لأول مبادرة ترفيهية من نوعها للحفلات الفنية المباشرة على المسرح بدون جمهور، والتي انطلقت خلال أيام عيد الفطر تحت شعار "معيّدين معاكم"، تواصل "الهيئة العامة للترفيه"، في المملكة العربية السعودية بالتعاون مع "روتانا للصوتيات والمرئيات" والمكتب الفني في "مجموعة MBC"

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يعلن في بيان رسمي رحيل مستشاره القانوني

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. "المالية" تتوصل لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولى

منذ حوالي 6 ساعات

بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يوم

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ يوم

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

منذ حوالي 6 ساعات

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجآت صادمة وراء مقتل شاب على يد أخيه بالوراق

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من عائلة حسن حسني على عدم حضور الفنانين جنازته!

منذ حوالي 7 ساعات

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ يوم

"عودة التقلبات".. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس السبت

منذ ساعتين

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:11 م

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

12:40 ص

مفاجآت صادمة وراء مقتل شاب على يد أخيه بالوراق

12:51 ص

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين