هيفاء وهبي تشعر بالامتنان لجمهورها.. والسبب!

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توجهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي برسالة شكر لمتابعيها وذلك بعدما فجروا لها مفاجأة اطلاق هاشتاج في حبها بعنوان تويت في حب هيفا.



وغردت هيفاء برسالة امتنان وتقدير لمحبيها وعلقت "‏كنت بعرف كتير منيح انكم بتحبوني بس اليوم حسّيت حالي عمبنحب لأول مرة مابعرف شو هو هالشي الي حسّيته يمكن لانه المفاجآت حلوي بدون مناسبة او سبب؟ او يمكن لانه الي بيني وبينكن علاقة بقاء مش فراق، شكرا من قلبي على الهاشتاغ.



وكانت هيفا قد تصدرت قوائم التريند في لبنان، حيث قام محبوها باطلاق هاشتاج بعنوان "تويت في حب هيفاء" كدعم منهم لها، وللتعبير عن حبهم واعجابهم بها.



وقد احتب هاشتاغ "تويت في حب هيفاء" المراكز المتقدمة عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر، فالجمهور نشر صورا ومقاطع فيديو لها على صفحاتهم الخاصة مع كتابة الوسم.





