شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن استئناف الدوري المصري الممتاز في الفترة المقبلة بعد توقف النشاط في بداية شهر مارس بسبب انتشار فيروس كورونا.





وتقدم جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مقترح جديد من أجل عودة الدوري الممتاز بالتعاون مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.





وجاء هذا المقترح بإلغاء الهبوط هذا الموسم في الممتاز بالإضافة إلى صعود 4 أندية من القسم الثاني، حيث يتبقى 5 مباريات في دوري الدرجة الثانية.





وأيضا إقامة الموسم المقبل بدوري مجموعتين بين الأندية، وجاء هذا الاقتراح من أجل انتظام المسابقة بشكل جيد في الموسم القادم.



