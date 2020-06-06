Advertisements

تطورات جديدة بشأن استئناف الدوري المصري

السبت 06/يونيو/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن استئناف الدوري المصري الممتاز في الفترة المقبلة بعد توقف النشاط في بداية شهر مارس بسبب انتشار فيروس كورونا. 

وتقدم جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مقترح جديد من أجل عودة الدوري الممتاز بالتعاون مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. 

وجاء هذا المقترح بإلغاء الهبوط هذا الموسم في الممتاز بالإضافة إلى صعود 4 أندية من القسم الثاني، حيث يتبقى 5 مباريات في دوري الدرجة الثانية. 

وأيضا إقامة الموسم المقبل بدوري مجموعتين بين الأندية، وجاء هذا الاقتراح من أجل انتظام المسابقة بشكل جيد في الموسم القادم. 

الجدير بالذكر أن أشرف صبحي قد عقد اجتماعا مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في الأيام الماضية لمناقشة تلك الاقتراحات.

أخبار تهمك

الأهلي يعلن في بيان رسمي رحيل مستشاره القانوني

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجآت صادمة وراء مقتل شاب على يد أخيه بالوراق

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ يوم

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 3 ساعات

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يقطع الطريق أمام الطامعين في 3 من نجومه المميزين

منذ حوالي 7 ساعات

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

منذ حوالي 5 ساعات

بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يوم

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أول تعليق من عائلة حسن حسني على عدم حضور الفنانين جنازته!

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "المالية" تتوصل لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولى

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:40 ص

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

11:11 م

مفاجآت صادمة وراء مقتل شاب على يد أخيه بالوراق

12:51 ص

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين