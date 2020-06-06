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جمهور راغب علامة يفتش في صندوق الذكريات.. وهذا ما عثروا عليه!

السبت 06/يونيو/2020 - 02:31 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

تداول محبو الفنان اللبناني ​راغب علامة​، مقطع فيديو قديم له وهو يعزف على العود ويغني أغنية "​عاشت الأسامي يا بيروت​".

وأشاد جمهوره بمحبة راغب لمدينة بيروت ووطنه لبنان وإيمانه بوحدته، ويعود الفيديو من حفل رأس السنة 1991 على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال "إل بي سي"، وقد أعاد راغب نشر الفيديو على صفحته الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق أحد محبيه على الفيديو: ‏‎من الذاكرة الذهبية، منذ أكثر من ثلاثين عاماً وهو مؤمنٌ بوحدة ‎لبنان وعاصمته بيروت.

يذكر أن اغنية "عاشت الأسامي يا بيروت" من كلمات وألحان الفنان اللبناني إيلي شويري.

من جانب آخر احتفل راغب علامة مؤخرا بعيد ميلاد نجله وعايده بكلمات قلبية معبرا عن فخره به.

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