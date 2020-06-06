Advertisements

نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف محرج وينقلب لموجة ضحك

السبت 06/يونيو/2020 - 01:49 ص
بوابة الفجر
لمياء علي



شاركت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ متابعيها مقطع فيديو لها بعدما تعرضت لموقف محرج أثناء تواجدها في زفاف صديقتها، داخل الكنيسة إذ علق فستانها بالكرسي وارتفعت معها عن الأرض حين حاولت الوقوف.

ولم تستطع نادين نجيم أن تتماسك في هذا الموقف لينقلب الأمر معها إلى موجة من الضحك، أما العروس فلاحظت عليهما وحاولت أن تخفي ابتسامتها الأمر الذي زاد الموقف طرافة.

ونشرت نادين نسيب نجيم الفيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليه قائلة:"منشن رفيقتك يلي مستحيل تمسك ضحكتها حتى بالمواقف الجدية وبتغشها ومنهنه خالصة بالمرة ! ونتالي ماسكة حالها وهيي رح تفرط شوفوا كيف طلعت فيي".

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ يوم

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يعلن في بيان رسمي رحيل مستشاره القانوني

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ ساعة و نصف

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقطع الطريق أمام الطامعين في 3 من نجومه المميزين

منذ حوالي 7 ساعات

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يوم

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجآت صادمة وراء مقتل شاب على يد أخيه بالوراق

منذ ساعة و 22 دقيقة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 23 ساعة

بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تعليق من عائلة حسن حسني على عدم حضور الفنانين جنازته!

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "المالية" تتوصل لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولى

منذ حوالي 4 ساعات

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

منذ حوالي 5 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:40 ص

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

11:11 م

مفاجآت صادمة وراء مقتل شاب على يد أخيه بالوراق

12:51 ص

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين