نادين نسيب نجيم تتعرض لموقف محرج وينقلب لموجة ضحك

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شاركت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ متابعيها مقطع فيديو لها بعدما تعرضت لموقف محرج أثناء تواجدها في زفاف صديقتها، داخل الكنيسة إذ علق فستانها بالكرسي وارتفعت معها عن الأرض حين حاولت الوقوف.



ولم تستطع نادين نجيم أن تتماسك في هذا الموقف لينقلب الأمر معها إلى موجة من الضحك، أما العروس فلاحظت عليهما وحاولت أن تخفي ابتسامتها الأمر الذي زاد الموقف طرافة.



ونشرت نادين نسيب نجيم الفيديو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليه قائلة:"منشن رفيقتك يلي مستحيل تمسك ضحكتها حتى بالمواقف الجدية وبتغشها ومنهنه خالصة بالمرة ! ونتالي ماسكة حالها وهيي رح تفرط شوفوا كيف طلعت فيي".