اليوم.. نظر دعوى منع الفنانة حياة الفهد من دخول مصر

تنظر دائرة الحقوق والحريات يمحكمة القضاء الإداري بمحلس الدولة، اليوم السبت، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، المطالبة بوقف بإصدار قرار بإدراج الفنانة الكويتية حياة الفهد، على قوائم الممنوعين من دخول أراضي جمهورية مصر العربية، لحين الفصل في موضوع الدعوى، وذلك لتعديها بالسب على مصر والمصريين.





واختصمت الدعوي التي حملت رقم 36656 لسنة 74ق، كلا من وزير الداخلية بصفته، وحياة الفهد الكويتية.





تفاصيل الدعوى

كان "صبري"، قد أقام دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، لإدراج الفنانة الكويتية حياة الفهد على قوائم الممنوعين من دخول مصر.





وقال "صبري": في سابقة لا يقدم عليها إلا أعداء الأوطان والحاقدين والجاحدين والكارهين لمصر تطاولت من تدعي حياة الفهد، على المصريين وعلى "أم الدنيا" الدولة المصرية، حيث طالبت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أزمة وتعدى"، بطرد الوافدين من الأراضى الكويتية، و‫عدم علاجهم، وأنه لو كان الأمر بيدها سترميهم في الصحراء"، ‬وذلك على خلفية تفشى فيروس كورونا في دولة الكويت خلال الأيام الماضية، حيث قالت نصًا: "إحنا تعبنا، إحنا ليش نبتيلى فيهم، حرام تعبنا، والكويت ما تتحمل كل هذا، كما طالبت بعدم دخول أي شخص إلى الكويت خلال الفترة المقبلة، وعدم استخراج أي تصاريح".





وتابع: "لا نبالغ عندما نقول إن فضل مصر على العرب والمسلمين كان ولا يزال عظيمًا، وسيستمر إلى يوم الدين".





بلاغ آخر ضد إعلامي كويتي

في سياق آخر، تلقى مكتب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بلاغا من الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ضد الإعلامي الكويتي نادر المنصور، لتطاوله على المصريين شعبا وحكومة، طالب فيه بإحالة المبلغ ضده للمحاكمة الجنائية العاجلة، وفق أحكام القوانين الكويتية، مع إدراج اسمه على قوائم ترقب الوصول عبر الموانيء والمنافذ المصرية.



