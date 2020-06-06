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هيفاء وهبي تتصدر تويتر لبنان

السبت 06/يونيو/2020 - 02:02 ص
بوابة الفجر
لمياء علي

تصدرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي قوائم تريند لبنان، حيث قام محبوها باطلاق هاشتاج بعنوان "تويت في حب هيفاء" كدعم منهم لها، وللتعبير عن حبهم واعجابهم بها.

وقد تصدّر هاشتاغ "تويت في حب هيفاء" المراكز المتقدمة عبر موقع تدوين التغريدات القصيرة تويتر، فالجمهور نشر صورا ومقاطع فيديو لها على صفحاتهم الخاصة مع كتابة الوسم.

الجدير ذكره ان هيفا وهبي كانت قد علّقت مؤخرا على مساندة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لها حول أزمتها مع مدير أعمالها السابق محمد الوزيري كاتبة على صفحتها الخاصة: "شكراً عزيزتي نوال ".
هيفاء وهبي تتصدر تويتر لبنان
هيفاء وهبي تتصدر تويتر لبنان

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