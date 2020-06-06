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شاهد انتهاء "خسوف القمر".. ومراحله الكاملة

السبت 06/يونيو/2020 - 01:45 ص
الخسوف
الخسوف
حسام زيدان - تصوير: عبد الحافظ حمدي
التقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية مراحل خسوف القمر الذي حدث اليوم وامتد لعدة ساعات، وهي ظاهرة تحدث في ظروف خاصة، عندما تكون الشمس والأرض والقمر في حالة توازي فيكون الخسوف كليًا، أو تقريبي فيكون الخسوف جزئيًا. 

والخسوف الذي حدث اليوم لا يُمكن رؤيته إلا من خلال التليسكوب في مصر وفي المنطقة العربية واستغرقت جميع مراحله مدة قدرها ثلاث ساعات وثمانية عشرة دقيقة تقريبًا، وكانت بدايته تقريبًا في الساعة السابعة وست وأربعين دقيقة، وينتهي 11 وأربع دقائق، أما ذروته التي يحجب فيها ظل الأرض57% تقريبًا من منطقة شبه الظل فيتفق توقيتها مع توقيت بدر شهر شوال لعام 1441هـ في التاسعة وخمس وعشرين دقيقة تقريبًا بتوقيت القاهرة المحلي، وقد استطاعت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية تسجيل مراحل هذه الظاهرة الفلكية من البداية إلى نهايتها. 

وما يحدث للشمس من احتجاب يسمى كسوفًا، أما عندما يحدث احتجاب للقمر فيسمى خسوفًا، وأطول خسوف كلي للقمر مسجل حتى الآن استمر ساعة و40 دقيقة، أما أطول كسوف كلي للشمس فلم يستمر أكثر من 7 دقائق و40 ثانية، والخسوف القمري يمكن أن يحدث ثلاث مرات كل سنة. أما كسوف الشمس فيمكن أن يحدث 5 مرات في سنة واحدة. 

ودرجة حرارة سطح القمر المضاء بانعكاس أشعة الشمس عليه، تبلغ أكثر من 130 درجة مئوية، أي أننا إذا ما وضعنا إناء من الماء على سطح القمر المضاء فسوف يصل لدرجة الغليان بدقائق معدودة. 

وعندما تعترض الأرض أشعة الشمس الساقطة على القمر فتحجبها تمامًا تنخفض درجة الحرارة على سطح القمر إلى ما دون 99 درجة تحت الصفر، وهذا يعني أنه في غضون الساعة والنصف وهي مدة الخسوف تقريبًا يعاني سطح القمر من تغير في درجة حرارته بحدود 229 درجة مئوية. 

وهذا الخسوف يعتبر ثان ظاهرة من نوعها هذا العام 2020م، وهو جزئي حيث لا يعبر القمر الجزء المظلم من ظل الأرض، ولكن يعبر من خلال الجزء الخارجي الخافت "شبه الظل" لذلك يبقى مضاءً كاملًا.
شاهد انتهاء "خسوف القمر".. ومراحله الكاملة
شاهد انتهاء "خسوف القمر".. ومراحله الكاملة
شاهد انتهاء "خسوف القمر".. ومراحله الكاملة
شاهد انتهاء "خسوف القمر".. ومراحله الكاملة
شاهد انتهاء "خسوف القمر".. ومراحله الكاملة
شاهد انتهاء "خسوف القمر".. ومراحله الكاملة
شاهد انتهاء "خسوف القمر".. ومراحله الكاملة
شاهد انتهاء "خسوف القمر".. ومراحله الكاملة
شاهد انتهاء "خسوف القمر".. ومراحله الكاملة
شاهد انتهاء "خسوف القمر".. ومراحله الكاملة

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مصر خسوف القمر بوابة الفجر الفجر التاسعه

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