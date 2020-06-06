حمدي الميرغني برفقة رامي إمام ورامي رضوان عبر "إنستجرام"

قائلاَ:"اتشرفت وأستمتعت بالحلقة في ضيافة صديقي الإعلامي الكبير المحترم رامي رضوان، وبحضور أستاذي وأخويا الكبير وحبيبي رامي أمام".



في سياق متصل، دارت حلقة اليوم من برنامج "مساء dmc" حول مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل امام، الذي عرض خلال الماراثون الرمضاني الماضي.



مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.



"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.



شارك الفنان حمدي الميرغني، جمهوره بصورة جديد له على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وظهر الميرغني، في الصورة برفقة المخرج رامي إمام، والاعلامي رامي رضوان، فيما أكد