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حازم إمام: أسطورة الأهلي الراحل أبلغني بعرض مانشستر يوناتيد

السبت 06/يونيو/2020 - 01:17 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
كشف حازم إمام نجم الزمالك الأسبق، عن  العروض الأوروبية التي تلقاها  قبل انتقاله إلى أودينيزي الإيطالي.

وقال إمام في تصريحات تلفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس»: كانت هناك عروض من جانب سبورتنج لشبونة البرتغالي وسامبدوريا الإيطالي وأحد الأندية الألمانية كما تلقيت عرضا لحضور فترة معايشة في مانشستر يونايتد الإنجليزي".

وأضاف: "عبده صالح الوحش أخبرني برغبة مانشستر يونايتد في اختباري بفترة معايشة، على أن يرسلوا تذاكر الطيران لي بعد أسبوع، لكنني كنت قد وقعت مع أودينيزي بالفعل".

وتابع: "أخبرت الوحش أنني وقعت لأودينيزي، وقال لي الدوري الإيطالي أقوى بلا شك ومانشستر يونايتد وقتها اختبر الجنوب أفريقي مارك فيش ولم يتعاقد معه مما جعلني أرفض المغامرة".

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