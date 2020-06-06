حازم إمام: أسطورة الأهلي الراحل أبلغني بعرض مانشستر يوناتيد

كشف حازم إمام نجم الزمالك الأسبق، عن العروض الأوروبية التي تلقاها قبل انتقاله إلى أودينيزي الإيطالي.





وقال إمام في تصريحات تلفزيونية لقناة «أون تايم سبورتس»: كانت هناك عروض من جانب سبورتنج لشبونة البرتغالي وسامبدوريا الإيطالي وأحد الأندية الألمانية كما تلقيت عرضا لحضور فترة معايشة في مانشستر يونايتد الإنجليزي".





وأضاف: "عبده صالح الوحش أخبرني برغبة مانشستر يونايتد في اختباري بفترة معايشة، على أن يرسلوا تذاكر الطيران لي بعد أسبوع، لكنني كنت قد وقعت مع أودينيزي بالفعل".



