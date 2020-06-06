Advertisements

رامي إمام لـ"دلال عبد العزيز".. "إنتي مثال مشرف لأي ممثلة"

السبت 06/يونيو/2020 - 01:28 ص
بوابة الفجر
مصطفى فكيه

أعرب المخرج رامي إمام، بسعادته بمشاركة الفنانة دلال عبد العزيز في مسلسل "فلانتينو" للفنان عادل إمام، الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي، قائلًا: "أنا شرفت بالعمل معاكي وتحملتي ضعط التصوير".

وأضاف "إمام" خلال ظهوره كضيف ببرنامج "مساء DMC"، على قناة "DMC "، والذى يقدمه الاعلامي رامي رضوان قائلاَ:" تسمحيلي أشكر حضرتك على الهواء مباشرة، وأقولك كلمة حق وشهاده كبيرة، ان حضرتك تحملتي معايا المسؤلية أكثر مما ينبغي".

وتابع رامي حديثه: "حضرتك خير مثال مشرف لأى ممثلة في المواعيد والاحترام وفي الحفظ وفي معاملة المخرج ومعاملة الزملاء، ومكسب ليا اني اتعاملت معاكي، لإني بعتبرها من بيت فني كبير".

ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.

مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

"فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل فلانتينو رامي امام دلال عبدالعزيز

أخبار تهمك

الأهلي يقطع الطريق أمام الطامعين في 3 من نجومه المميزين

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أول تعليق من عائلة حسن حسني على عدم حضور الفنانين جنازته!

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "المالية" تتوصل لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولى

منذ حوالي 4 ساعات

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يعلن في بيان رسمي رحيل مستشاره القانوني

منذ حوالي 4 ساعات

بعد انتقال تيمو فيرنر لتشيلسي.. ليفربول يتلقى صفعة أخرى من بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ يوم

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 22 ساعة

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يوم

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ ساعة

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

رامي إمام: "لهذا السبب أعتبر نفسي من الناس المحظوظة"

محمد إمام يروج لمسلسل "فلانتينو" لوالده الزعيم

تعرف على موعد عرض مسلسل فلانتينو على قناة DMC في شهر رمضان ٢٠٢٠ وموعد الإعادة

تعرف على موعد عرض مسلسل "فلانتينو" على قناة DMC دراما

رغم بطولته المطلقه.. حمدي الميرغني يروج لـ دوره في "فلانتينو"

تفاصيل واحداث مسلسل فالنتينو عادل امام الحلقة 3 وموعد عرضها والقنوات الناقلة لها | مسلسلات رمضان 2020

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:40 ص

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

11:11 م

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

09:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين