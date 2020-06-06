رامي إمام لـ"دلال عبد العزيز".. "إنتي مثال مشرف لأي ممثلة"









أعرب المخرج رامي إمام، بسعادته بمشاركة الفنانة دلال عبد العزيز في مسلسل "فلانتينو" للفنان عادل إمام، الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي، قائلًا: "أنا شرفت بالعمل معاكي وتحملتي ضعط التصوير".وأضاف "إمام" خلال ظهوره كضيف ببرنامج "مساء DMC"، على قناة "DMC "، والذى يقدمه الاعلامي رامي رضوان قائلاَ:" تسمحيلي أشكر حضرتك على الهواء مباشرة، وأقولك كلمة حق وشهاده كبيرة، ان حضرتك تحملتي معايا المسؤلية أكثر مما ينبغي".وتابع رامي حديثه: "حضرتك خير مثال مشرف لأى ممثلة في المواعيد والاحترام وفي الحفظ وفي معاملة المخرج ومعاملة الزملاء، ومكسب ليا اني اتعاملت معاكي، لإني بعتبرها من بيت فني كبير".ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين."فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.