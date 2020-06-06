محمد الطويلة : نحتاج مليار ونصف من أجل عودة الكرة في مصر

أكد محمد الطويلة رئيس نادي النجوم على عدم قدرة أندية الدرجة الثانية والثالثة على عدم إمكانية استئناف النشاط الرياضي في مصر في ظل الظروف التي يمر بها العالم لمكافحة فيروس كورونا المستجد.





وقال الطويلة في تصريحات تليفزيونية على شاشة قناة الزمالك :"هل جميع أندية مصر ستلعب الدوري من أجل نادي بعينه أو أكثر، أي نادي سيقوم بالموافقة على استمرار الدوري سيحتاج على الاقل ١٥ مليون جنية بحد أدنى.





وأضاف : اتحاد الكرة اكد على صرف ٨١ مليون جنية في حالة استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز وهو رقم لعدد ١٨ نادي فقط، والسؤال هنا كيف ستتعامل مع أندية الدرجة الثانية والثالثة والرابعة والتي تخطت الستمائة فريق









وتابع : نحتاج مليار ونصف من اجل استئناف النشاط الرياضي في مصر، لأن دولتنا المحترمة لن تفىق بين لاعب الدرجة الأولى والرابعة، وغي حالة استئناف النشاط سوف تنتشر واقعة التفويت مقابل المال.





وواصل : مسألة عودة النشاط الرياضي لا تجوز ولا يمكن اللعب مرة آخرى، هناك ٣٨ سبب يمنعون استئناف الدوري، أبرزهم انتهاء وقت اللجنة الخماسية التي لم تحقق سوى خطوة واحدة من ٥ ملفات.



