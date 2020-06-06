Advertisements

بعد انتقال تيمو فيرنر لتشيلسي.. ليفربول يتلقى صفعة أخرى من بايرن ميونيخ

السبت 06/يونيو/2020 - 12:52 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
تلقي نادي ليفربول الإنجليزي والمدرب الألماني يورجن كلوب صفعة قوية من نظيره نادي تشيلسي بعد أن اقترب الأخير من حسم صفقة ضم اللاعب الدولي الألماني تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي اللندني.

وكان تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني ضمن أولويات المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للنادي الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم الريدز بالموسم الجديد لكن رفضت الإدارة دفع الشرط الجزائي للاعب البالغ 60 مليون جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة ‏الإندبندنت البريطانية أن نادي ليفربول والمدرب الألماني يورجن كلوب سيتلقى صفعة أخرى هذا الشهر بخسارته كاي هافيرتز لصالح نادي بايرن ميونخ الألماني حيث يعتبر نجم ليفركوزن في طريقه للفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان نادي ليفربول الإنجليزي قد عبر عن إعجابه الشديد بموهبة كاي هافيرتز لاعب نادي ليفركوزن الألماني و استفسر عن إمكانية ضمه خلال الصيف المقبل.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة مذيع "نفسنة" الإعلامي أحمد الخطيب بـ"كورونا"

منذ يوم

الأهلي يقطع الطريق أمام الطامعين في 3 من نجومه المميزين

منذ حوالي 6 ساعات

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

منذ حوالي 4 ساعات

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 14 ساعة

بعد انتقال تيمو فيرنر لتشيلسي.. ليفربول يتلقى صفعة أخرى من بايرن ميونيخ

منذ أقل من ساعة

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

منذ ساعة

مرتضى منصور يتدخل لإنهاء صفقة قوية للزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يعلن في بيان رسمي رحيل مستشاره القانوني

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "المالية" تتوصل لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولى

منذ حوالي 4 ساعات

بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ يوم

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول تعليق من عائلة حسن حسني على عدم حضور الفنانين جنازته!

منذ حوالي 6 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
12:40 ص

أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

11:11 م

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

01:06 ص

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

09:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين