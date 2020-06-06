بعد انتقال تيمو فيرنر لتشيلسي.. ليفربول يتلقى صفعة أخرى من بايرن ميونيخ

تلقي نادي ليفربول الإنجليزي والمدرب الألماني يورجن كلوب صفعة قوية من نظيره نادي تشيلسي بعد أن اقترب الأخير من حسم صفقة ضم اللاعب الدولي الألماني تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم النادي اللندني.





وكان تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني ضمن أولويات المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني للنادي الإنجليزي لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم الريدز بالموسم الجديد لكن رفضت الإدارة دفع الشرط الجزائي للاعب البالغ 60 مليون جنيه إسترليني.





وقالت صحيفة ‏الإندبندنت البريطانية أن نادي ليفربول والمدرب الألماني يورجن كلوب سيتلقى صفعة أخرى هذا الشهر بخسارته كاي هافيرتز لصالح نادي بايرن ميونخ الألماني حيث يعتبر نجم ليفركوزن في طريقه للفريق البافاري خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.



