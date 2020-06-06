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عاجل.. مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات محدودة

السبت 06/يونيو/2020 - 01:02 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
اعتمد اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حركة تنقلات محدودة، بين صفوف ضباط النظام بقطاع أمن الجيزة، شملت تولي العميد طارق صلاح، منصب مفتش شمال الجيزة، وتعيين العميد هشام الطماوي، مأمورًَا لقسم شرطة ثالث أكتوبر، خلفا له في منصبه.

وشملت الحركة نقل نائب مأمور قسم شرطة الجيزة إلى ديوان المديرية، وتولي نائب مأمور قسم شرطة الدقي خلفا له، ونقل عددا من الضباط برتبة نقيب وملازم أول، بين أقسام ومراكز القطاع، وجاءت الحركة المفاجئة لضخ دماءً جديدة بين صفوف ضباط القطاع، وتصعيد الشباب.

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نجحت أجهزة الأمن بالجيزة في كشف ملابسات التعدي على شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بمنطقة الوراق، شمال المحافظة، وتمكنت القوات من القبض عليهما، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، مصاب بجرح قطعي بالذارع الأيسر، بقيام شخصين مجهولين بالتعدي عليه بالصفع على وجه شقيقه "من ذوي الإحتياجات الخاصة"، وتصوير الواقعة ونشرها على أحد التطبيقات الإلكترونية.

وأضاف في بلاغه بعلمه أن أحد المتهمين مقيم بدائرة القسم، ولدى توجهه لمعاتبته تعدى عليه بالضرب مُحدثًا إصابته.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة شخصان (طالب، وميكانيكي مقيمان بدائرة القسم)، واقتيادهما إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهما اعترفا أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بارتكاب واقعة التعدي على شقيق المُبلغ وتصويره بهاتف أحدهما ونشره على أحد التطبيقات الإلكترونية بقصد المزاح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مقطع فيديو لشخصين يعتديان على آخر، بالضرب صفعا على وجهه، بدافع الاستهزاء به، ونشر مقطع الفيديو عبر موقع التيك توك، مما أثار استياء متداوليه.

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مديرية أمن الجيزة حركة تنقلات تنقلات الضباط بوابة الفجر الفجر

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