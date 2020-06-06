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الأهلي يوقع عقوبة مالية على قائد الفريق

السبت 06/يونيو/2020 - 12:49 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
ينتظر حسام عاشور قائد الأهلي، عقوبة مالية مغلظة خلال الأيام القليلة القادمة، بعد كسرة للحظر الإعلامي المفروض من قبل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي.

ونشر حسام عاشور فيديو عبر حسابه عبر إحدى مواقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، تحدث فيه عن عدم نيته للاعتزال ورغبته في الاستمرار بالملاعب وشكر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية على كل ما فعله معه في الفترة الماضية.

وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد فرض حظرًا إعلاميًا على اللاعبين منذ أكثر من أسبوعين.

ومن المنتظر أن يفرض سيد عبد الحفيظ عقوبة مالية خلال الفترة المقبلة، على حسام عاشور من أجل الانضباط المفروض على نجوم القلعة الحمراء.

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