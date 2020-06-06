دلال عبد العزيز عن "فلانتينو": "أول يوم تصوير حسيت بهيبة الوقوف أمام الزعيم"





أعربت الفنانة دلال عبدالعزيز، بسعادتها لمشاركة الفنان عادل إمام في مسلسل "فلانتينو" الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي، قائلة: "شرف كبير لأي فنان أنه يقف إمام الزعيم في مشهد".وأضافت "عبد العزيز" خلال مداخلة عبر برنامج زووم في برنامج مساء "DMC"، على قناة "DMC "، والذى يقدمه الاعلامي رامي رضوان: "أول أيام تصويرى مع الزعيم عادل إمام انتابنى شعور بالرعب والخوف، فالوقوف أمامه له هيبته ورهبته، ويعتبر مسلسل فلانتينو هو أول تجربة معه فى الدراما التلفزيونية، ولكن الزعيم لديه قدرة هائلة على تدويب أى رهبة بسبب روحه المرحة وخفة دمه المعهودة".ويعود عادل إمام بـ"فلانتينو" إلى الدراما الرمضانية هذا العام بعد غيابه العام الماضى، حيث كان مقررا تقديمه للمسلسل فى شهر رمضان الماضى ولكن تم تأجيله بسبب ضيق الوقت وصعوبة اللحاق بالعرض وقتها، ليتم استئناف تصويره أواخر العام الماضى والانتهاء منه منذ شهرين ليكون أول الأعمال الجاهزة للعرض فى الشهر الكريم 2020.مسلسل "فلانتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين."فلانتينو" تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول "نور عبد المجيد" الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.