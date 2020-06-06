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مرتضى منصور للخطيب: "خليك في ناديك"

السبت 06/يونيو/2020 - 12:34 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
هاجم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ؤ محمد الخطيب رئيس الأهلي بعد قيام الأخير بتقديم شكوى رسمية ضد قناة الزمالك لدى المجلس الأعلى للإعلام.

تصريحات مرتضى منصور

وقال مرتضى منصور، في مداخلة ببرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "لو كان هناك رجل بمجلس إدارة الأهلي يكذب ما صرحت به سابقا".

وأضاف مرتضى: "عليك يا خطيب أن تركز في ناديك، تخطيتك في عدد البطولات، في رئاستي للزمالك، رغم أنك نجم كرة".

وتابع رئيس الزمالك: "سيسحبون تخصيص أرض فرع الشيخ زايد منك، عليك التركيز بهذا الأمر بدلًا من ضياعها".

وتحدث رئيس الزمالك عن تصريحات حلمي طولان، التي وصف فيها مؤيدي مرتضى بـ"المطبلاتية"، قائلا، "لجأت إلي للحصول على مستحقاتك المتأخرة في مجالس سابقة".

وأردف: "سددت مستحقات حلمي طولان في فترة تواجده مدربا للفريق في مجالس سابقة، وقام بدفع 10 آلاف جنيه فقط من قيمة 90 ألف جنيه، وهو ما دفعني لشطب عضويته".

وأتم المحامي الشهير: "سيبدأ برنامجي الرياضي بقناة الزمالك في الرابع من يوليو".

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