أسعار الدولار اليوم السبت 6-5-2020 بجميع البنوك
حققت اسعار الدولار اليوم السبت 6-5-2020 استقرار في جميع البنوك المصرية، بعد ارتفاعات أكد الخبراء أنها طفيفه وطبيعية بسب أزمة كورونا شهدتها الأسبوع الماضي.
أسعار الدولار اليوم في البنوك اليوم السبت 6-5-2020:
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سجل سعر
العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.
في بنكي
القاهرة، والعربي الإفريقي إلى 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.
في بنك
التجاري الدولي إلى 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.
في بنك
قناة السويس، ومصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.
في بنك
الإسكندرية إلى 16.12 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.
بنك
كريدي أجريكول 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع
كشفت وزارة المالية أن السلطات المصرية وفريق صندوق النقد
الدولى فى الوصول الى إتفاق على مستوى الخبراء اليوم 5 يونيو 2020 حول عقد
اتفاق ائتمانى لمدة 12 شهر وبقيمة 5.2 مليار دولار وهو الاتفاق الذى
يمهد للعرض على المجلس التنفيذى للصندوق للحصول على موافقتة النهائية على الاتفاق
وقيمة التمويل المطلوبة. ويؤكد الاعلان عن هذا الاتفاق استمرار ثقة
المؤسسات الدولية وخاصا صندوق النقد الدولى فى السياسات الاقتصادية بشقيها النقدى
والمالى المتبعة من قبل السلطات المصرية وفى تعامل الدولة المصرية مع تبعات جائحة
كورونا.
ويعد هذا الاتفاق والتمويل المصاحب له في هذه المرحلة
أمراً هاما لاستمرار دعم ثقة الاسواق والمستثمرين فى قدرة وصلابة لااقتصاد المصرى
علي التعامل مع اثار أزمة جاءحة كورونا والتعافي من اثارها الي جانب الحفاظ على
المكتسبات والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال السنوات الأخيرة بسبب تنفيذ برنامج
الاصلاح الاقتصادي المصرى الوطنى والذي أشادت به جميع المؤسسات
الدولية. وقد اثبتت سياسات ذلك البرنامج الاقتصادي الاصلاحى خاصة الاصلاحات
النقدية والمالية المتبعة صحه رؤية الدولة المصريه فى هذا الشان وهو
ساهم فى تحقيق خفض كبير فى معدلات التصخم السنوية، وتكوين احتياطيات دولية من
النقد الاجنى كبيرة ومطمئنة، وزيادة صلابة وقوة القطاع المالى والمصرفى، وتحقيق
تحسن كبير فى مؤشرات المالية والمديونية واهمها تحقيق فائض اولى بالموزازنة العامة
قدره 2% من الناتج المحلى وخفض معدلات المديونية لتصل الى 90% من
الناتج المحلى فى يونيو 2019.
وقد ادى تحسن الاوضاع الاقتصادية للبلاد فى تعزيز قدرة السلطات
المصرية على التعامل بايجابية وسرعة مع الأزمات والصدمات الاستثنائية واضطرابات
الأسواق العالمية التي اصبحت سمة السنوات الاخيرة . وقد انعكست تلك الاوضاع
إيجابيا أيضا على تقييم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري واحدثها مؤسسة ستاندرد
أند بورز والتى أبقت على تصنيف مصر الائتماني عند مستوى Bمع نظرة مستقبلية
مستقرة مقارنة بعشرات الدول حول العالم التي تم تخفيض تصنيفها الائتماني.