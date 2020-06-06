أسعار الدولار اليوم السبت 6-5-2020 بجميع البنوك





حققت اسعار الدولار اليوم السبت 6-5-2020 استقرار في جميع البنوك المصرية، بعد ارتفاعات أكد الخبراء أنها طفيفه وطبيعية بسب أزمة كورونا شهدتها الأسبوع الماضي.





أسعار الدولار اليوم في البنوك اليوم السبت 6-5-2020:

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سجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي ومصر 16.13 جنيه للشراء، و16.23 جنيه للبيع.

في بنكي القاهرة، والعربي الإفريقي إلى 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.

في بنك التجاري الدولي إلى 16.10 جنيه للشراء، و16.20 جنيه للبيع.

في بنك قناة السويس، ومصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.15 جنيه للشراء، و16.25 جنيه للبيع.





في بنك الإسكندرية إلى 16.12 جنيه للشراء، و16.24 جنيه للبيع.





بنك كريدي أجريكول 16.03 جنيه للشراء، و16.13 جنيه للبيع













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