أول تعليق من لينا على حبس والدها الفنان أحمد الفيشاوي

علقت لينا ابنة الفنان أحمد الفيشاوي على حكم تأييد المحكمة حبس والدها لمدة عام بسبب الامتناع عن سداد نفقتها وذلك بقرارها رفض المعارضة التي أقامها الفيشاوي من حيث الموضوع.





ونشرت لينا عبر خاصية ستوري موقع الصور الشهير "إنستجرام" متن خبر تأييد الحبس معلقة عليه: "الكثير من الناس يسألوني ماذا سأفعل لذلك سأنشر بعض التفاصيل والمعلومات".





كانت محكمة الدقي قضت غيابياً بمعاقبة الفنان أحمد الفيشاوي، في قضية نفقة ابنته بالحبس سنة وإلزامه بدفع 23 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل 4 ملايين و700 ألف جنيه مصري.





وقدم أحمد الفيشاوي معارضة لمحكمة الدقي، على قرار حكم حبسه سنة، في قضية نفقة ابنته لينا، المتهم فيها بالامتناع عن تنفيذ أحكام النفقات والأجور، وذلك لجلسة 11 مارس











