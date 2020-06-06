"مكافحة كورونا": نتائج تجارب العلاج بالبلازما مبشرة (فيديو)

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، إن نتائج تجارب العلاج بالبلازما مبشرة وتشجعهم على توسيع إجراء التجارب.





وأوضحت "العسال"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء الجمعة أن التجارب كانت تطبق في القاهرة فقط وأصبحت "تجربة البلازما " تتوسع في مناطق مختلفة من الجمهورية مثل الدلتا والصعيد والإسكندرية.





وأضافت نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، أن التوسع في إجراء التجارب يفتح المجال لتبرع المرضى المتعافين من "كورونا" بـ "البلازما" وبالتالي يمكن توفير هذا العلاج لمرضى في مناطق خارج القاهرة.





آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر

في سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى أمس.





من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.





وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.





ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.



