لا تصلح لهذه الفئات.. معلومات عن الكمامة القماش قبل طرحها

أكد المهندس أشرف عفيفي، رئيس هيئة المواصفات والجودة بوزارة التجارة والصناعة، أن ارتداء الكمامة أصبح أسلوب حياة، لافتًا إلى أن ارتداء 80% من الشعب الكمامات مع الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي يقضي على فيروس كورونا في فترة وجيزة.





وأشار "عفيفي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، إلى أن الكمامات القماش تخضع حاليًا لاختبارات قبل طرحها بالأسواق، وأن اختبار الكفاءة أحد أهم الاختبارات التي تجري على الكمامات القماش.





وأضاف أن الكمامات القماش ستكون صالحة للغسيل 30 مرة، لافتًا إلى أن غسيل الكمامة القماش يتم بالماء والصابون لمدة 10 دقائق، منوهًا بأن الكمامة القماش لا تصلح لمصابي كورونا، بل تصلح للأصحاء فقط، وأن الكمامة القماش لا تستخدم لأقل من سن 6 سنوات، مشيرًا إلى أنه سيتم وضع علامة الجودة على الكمامة القماش.



