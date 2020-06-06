أسعار النفط تقفز 5% مرة واحدة بعد آمال بعودة النشاط الاقتصادي

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد تراجع غير متوقع لمعدل البطالة بالولايات المتحدة في مايو وقرار أوبك تقديم موعد مناقشات بشأن مد أجل تخفيضات إنتاج قياسية إلى يوم السبت.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 2.7 دولار، أي ما يعادل 5.2 %، إلى 42.07 دولار للبرميل وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.65 دولار، أو 4.4 بالمئة، إلى 39.02 دولار للبرميل.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية عن انخفاض مفاجئ لمعدل البطالة إلى 13.3 بالمئة الشهر الماضي من 14.7 بالمئة في أبريل .

ربح برنت 17 بالمئة منذ يوم الجمعة الماضي ليبلغ ذروة ثلاثة أشهر، ويكون في نطاق أكثر راحة بالنسبة لمنتجين مثل روسيا. وزاد العقد لأكثر من مثليه منذ انهياره إلى مستوى متدن عند 15.98 دولار للبرميل في 22 أبريل %. وارتفع غرب تكساس الوسيط 11 %.

والخامان القياسيان على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع السادس. وكان الارتفاع نابعا من تخفيضات للإنتاج في ظل مؤشرات على تحسن الطلب على الوقود مع بدء دول في تخفيف إجراءات العزل العام التي فُرضت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد