مختار: إعلان بطل الدوري معناه هبوط ثلاث أندية

قال مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، إن مستقبل الموسم الكروي في مصر لا يزال غامضًا.









وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"أتمنى عودة النشاط الرياضي في أقرب وقت".





وتابع :"ما يعيشه العالم حاليا بسبب كورونا أمر خيالي ولم يكن متوقع".





وزاد :"الكل في شوق لعودة كرة القدم، ونقص الجاهزية في حال عودة النشاط على جميع الأندية".





وأشار :"الأهلي سيكون أكبر المتضررين لو ألغي الدوري دون إعلانه بطلا للمسابقة".





وأوضح :"إعلان بطل للدوري يستوجب هبوط 3 أندية".



