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بشرى سارة لجماهير برشلونة بشأن ميسي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:56 م
ميسي
ميسي
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الأرجنيتني ليونيل ميسي نجم وقائد نادي برشلونة، سيكون جاهزًا لمواجهة ريال مايوركا والتي ستجمع الفريقين يوم الثالث عشر من يونيو المقبل، ضمن منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.



وكان "البرغوث" غاب لليوم الثاني عن التدريب الجماعي للبرسا بسبب معاناته من "شد عضلي" في الفخذ الأيمن، لكنه لن يحرمه من اللعب أمام مايوركا، وفقا لما أكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الرياضية الكاتالونية.



وكان برشلونة أكد في بيان أن ميسي "أجرى تدريبات خاصة لتجنب أي مخاطرة في ظل تبقي ثمانية أيام على أول لقاء للفريق في الليغا" التي من المقرر أن يتم استئنافها في 11 من الشهر الجاري، مبرزاً أنه "من المنتظر أن يعود للتدريبات الجماعية في الأيام المقبلة".



من جانبها أكدت صحيفة سبورت أن النادي بطل إسبانيا يخطط للبدء في التفاوض على تجديد عقد هدافه التاريخي وأسطورته الحية والمتوج في عام 2019 بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعبي العالم للمرة السادسة في مشواره في رقم قياسي.



وذكرت الصحيفة الكاتالونية أن رئيس النادي، جوسيب بارتوميو، يخطط للبدء في التفاوض مع ميسي الأسبوع المقبل، حيث سينتهي العقد الحالي للنجم الأرجنتيني الذي سيكمل هذا الشهر عامه الـ33 مع الفريق في يونيو(حزيران) 2021.



وأكدت الصحيفة أن ميسي رغم أنه سيكون بإمكانه التفاوض مع أي ناد آخر بدءاً من 10 يونيو(حزيران) الجاري للرحيل عن صفوف برشلونة بشكل أحادي الجانب، إلا أنه لا يفكر مطلقاً في الأمر نظرا لكونه سعيداً داخل جدران "البلاوغرانا"، النادي الذي ترعرع في صفوفه منذ قدومه من الأرجنتين وهو في سن صغيرة.

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