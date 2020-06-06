شاهد.. محامية تعليقا على ختان الإناث: "يحول الفتاة إلى معاقة"

وصفت نهاد أبوالقمصان، المحامية، واقعة إجراء أب عملية ختان لبناته الثلاث بالحادثة المؤلمة، مشيرة إلى أن هذه العملية تحدث إعاقة مستمرة مدى الحياة للفتاة، حيث أنه يتم إزالة عضو أساسي في جسدها، مثل قطع اليد أو القدم.





وأشارت "أبوالقمصان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن الأزهر الشريف ودار الإفتاء أكدوا أن كافة الأحاديث التي وردت عن ختان الإناث ضعيفة، وغير مسندة، وفسرت خطأ.





وأضافت أن الطبيب الذي يجري مثل هذه العملية فهو مجرم، معلقة: "يوجد أطباء يجرون مثل هذه العمليات ويحولوا الفتيات إلى معاقاات مقابل 100 جنيه".





هذا وقد أمر النائب العام المصري، بإحالة طبيب ووالد ثلاث فتيات إلى محاكمة جنائية عاجلة، على إثر ارتكاب الأول جناية ختانهن، وهن ما يزلن قاصرات، بينما اشترك الثاني معه عن طريق الاتفاق والمساعدة في الجريمة.









وأوضحت النيابة العامة، في بيان رسمي، أن الفتيات اللائي تعرضن للخداع من الطبيب حين عُرض عليهن، خلال إجراء التحقيقات.





وأوهم الأب بناته الثلاث بأن الطبيب أتى إلى البيت لأجل تطعيمهن ضد فيروس كورونا المستجد، ثم حقنهن بعقار وفقدن الوعي، وحين استفقن فوجئن بتقييد أرجلهن وشعرن بآلام في أعضائهن التناسلية.





وبعدما قامت الفتيات بإبلاغ والدتهن المطلقة، تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، وعقب إجراء التحريات، تبين أن الجريمة ارتكبت بالفعل، وذاك ما علمته الضحايا بدورها.





وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي وجود آثار الحقن الوريدي لدى الفتيات، كما كشف استئصال أجزاء من أجهزتهن التناسلية الخارجية بالشكل والهيئة الناتجَيْن عن عمليات الختان.





وشددت مصر عام 2016 عقوبة إجراء الختان إلى الحبس مدة تتراوح بين خمس و7 سنوات، وقبل ذلك كانت العقوبة تتراوح بين ثلاثة أشهر وعامين.





وحظرت مصر الختان عام 2008، لكن تبقى هذه الممارسة مستمرة في البلد المحافظ باعتبارها، في نظر كثيرين، ضرورة للحفاظ على عفة الأنثى.



