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"مدير صحة منطقة مكة" ينعي الأمير سعود بن عبدالله

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:44 م
مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة
مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة
الفجر السعودي

قدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، مساء اليوم الجمعة، التعازي إلى خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

ورفع "مطير" التعازي في وفاة الأمير سعود، إلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

وقال نيابة عن منسوبي صحة مكة المكرمة: إنني "أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لجميع أفراد الأسرة الحاكمة والشعب السعودي؛ في وفاة فقيدهم، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه لراجعون".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 95,748، كما تم تسجيل 1651 حالات تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 70616، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 642 حالة، عقب تسجيل 31 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,789 مليون إصابة، بينهم أكثر من 396 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,304 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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