"مدير صحة منطقة مكة" ينعي الأمير سعود بن عبدالله





قدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، مساء اليوم الجمعة، التعازي إلى خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، في وفاة الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.





ورفع "مطير" التعازي في وفاة الأمير سعود، إلى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان.





وقال نيابة عن منسوبي صحة مكة المكرمة: إنني "أتقدم بأحر التعازي وصادق المواساة لجميع أفراد الأسرة الحاكمة والشعب السعودي؛ في وفاة فقيدهم، سائلًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه لراجعون".



