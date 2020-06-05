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في ذكرى وفاته.. رؤية محمد نجم أن الضحك يأتي من الرجال

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:53 م
محمد نجم
محمد نجم
ريهام كمال
يتزامن اليوم الجمعة الذكرى الأولى لرحيل محمد نجم، وهو احدى نجوم الكوميديا، وكانيملك من موهبة كبيرة وخفة ظل جعلت الجمهور يتابع أعماله ويذهب لمشاهدة مسرحياته على مدار سنوات مشواره الفني.

قال محمد نجم، في احدى اللقاءات التليفزيونية مبديًا اعتراضه على مشاركة المرأة في التمثيل بشكل مبتذل.

وأضاف "نجم" بأنه حاول قدر المستطاع ألا يسمح بأي ملابس مبتذلة للسيدات على المسرح الخاص به، إلا أن هذا الأمر لا يفلح في السينما، وبحث عن نصوص وروايات مسرحية تعتمد في قوامها الأساسي على الرجال لأن الضحك دائمًا ما يأتي من الرجال.

واستشهد محمد نجم، بمسرحية "عش المجانين" معتبرًا أن الضحك كله كان يأتي من جانبه، ومن جانب الفنان حسن عابدين.

رحب عن عالمنا الفنان محمد نجم، في أحد المستشفيات بحي المهندسين في القاهرة، بعدما دخل في غيبوبة منذ أيام إثر إصابته بجلطة دماغية، وذلك عن عمر يناهز 75 عامًا.

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