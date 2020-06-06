تفاصيل إرسال أدوية لمواطنة مصرية بالمالديف عبر الصليب الأحمر (فيديو)

قالت شابة مصرية، تدعى "آية"، وهي مواطنة تقيم في المالديف واستنجد بالسفارة المصرية في سيرلانكا، إن وزارة الخارجية أرسلت لها الدواء عبر الصليب الأحمر، موضحة أنها تستخدم قطر لعينها؛ لأنها تعاني من مياه زرقاء على العين، ولا يوجد نفس النوع في المالديف.





وأضافت "آية"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج "مصر تستطيع"، المذاع على فضائية "دي إم سي"، أنها حاولت شحن القطرة من مصر، ولكنهم أخبروها أنه لن يتم السماح بإرسالها إلا بموافقة الخارجية المصرية، لافتة إلى أن هناك حظر تجوال كامل لمدة 24 ساعة في المالديف، بسبب فيروس كورونا.





وأشارت إلى أنها تواصلت مع السفارة المصرية، وطُلب منها أن ترسل بريد إلكتروني، وبعدها وجدت الرد من الخارجية المصرية، وفي اليوم التالي تم الموافقة على طلبها، وتم إرسال 4 عبوات لها عن طريق الصليب الأحمر، وتم إعفائها من ثمن العبوات، وبعدها تواصل معها السفير المصري.





وتابعت: "السفير المصري كلمني وقالي مفيش حاجز بين المواطن المصري وبلده، وقالي إنه هيجيبلي قطرة وهو جاي المالديف في شهر 7، وقالي لو احتجتي أي حاجة متتردديش إنك تكلميني، وأرسل كارت مع القطرة مكتوب عليه مع "تمانياتنا بالشفاء العاجل"، لافتة إلى أن عدم تعاطي هذه القطرة في موعدها يعرضها لفقدان البصر، معلقة: "السفارة كانت بتلومني إني نشرت تفاصيل إللي حصل، ولكن ده أقل واجب ليهم".





- آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى أمس.





من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.





وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.





ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.



