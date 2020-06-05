تعرف على سر إيفيه "شفيق يا راجل" ومن هو الذي تتلمذ على يده محمد نجم

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تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان الكبير محمد نجم، وهو واحدًا من رموز الكوميديا في مصر والوطن العربي.



شارك محمد نجم، في البداية بأدوار صغيرة في عدد من الأفلام والمسلسلات، وانضم بعدها إلى فرقة عبد المنعم مدبولي، المسرحية.



أسس مسرحه الخاص وابتعد عن السينما والتلفزيون، ليبرع في المسرح الكوميدي، وكان يرى بأنه تلميذ مخلص للراحل عبد المنعم مدبولي دون أن يقلده.



كشف محمد نجم، عن كواليس الجملة الشهيرة له "شفيق يا راجل" في مسرحية "عش المجانين"، مؤكدًا أنها جاءت من خلال ارتجاله، ولم تكن ضمن النص المسرحي.



نسي وقتها النص المكتوب وتوجه ناحية الملقن محاولًا تنبيهه إلى كونه نسي النص، إلا أنه وجد الجمهور يتجاوب مع ما يقوله بالضحك فقرر الاستمرار في الارتجال.



كان ينتهج مدرسة الفنان الكبير عبد المنعم مدبولى، على المسرح، ويفضل وجود لزمة فى مسرحياته يرددها كثيرًا وهو ما قام به خلال مسرحية "عش المجانين".



وشدد محمد نجم، كثيرًا أن اللزمة أو الجملة المكرر تقال بذكاء شديد وفى محلها لأنها دائمًا ما تكون ارتجالية.

