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عاجل - رسالة غامضة من تركي آل الشيخ

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:11 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
علاء خليف
نشر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الاسباني، رسالة غامضة عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتب "آل الشيخ" عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": " لا يمكن إخفاء ثلاثة أشياء.. الشمس، القمر والحقيقة".

وشهدت الأيام الماضية أزمة طاحنة بين تركي آل الشيخ ومجلس إدارة النادي الأهلي، انتهت بإعلان إدارة القلعة الحمراء رفع اسم مالك بيراميدز السابق من القائمة الفخرية للرئاسة الشرفية بالنادي، و إعادة إليه كل التبرعات والهدايا التي قدمها للنادي.

ومن جانبه أعلن "آل الشيخ" تبرعه بكل الهدايا والتبرعات التي سوف يستردها من النادي الأهلي إلي صندوق تحيا مصر.

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