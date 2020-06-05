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الزمالك يكشف تطورات جديدة حول أزمة نادي القرن

الجمعة 05/يونيو/2020 - 11:08 م
الزمالك
الزمالك
هيثم موسى


شبه أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سعي النادي لاسترداد حقوقه في ملف نادي القرن، بالطالب الذي ظُلم في تصحيح ورقة إجابته بالامتحان ويطالب بإعادة التصحيح.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" نطالب بحقوقنا من خلال الطرق القانونية المشروعة  وجلسة الأمس بدأنا من خلال فتح الملف وجمع المستندات الخاصة بالشكوى".

وعلى جانب أخر طمأن أحمد جلال إبراهيم، نائب جماهير القلعة البيضاء، على صحة الفنان أشرف زكي، أمين صندوق النادي.

وقال إبراهيم:" أشرف زكي قام بعمل دعامتين في القلب، وأطمئن جماهير الزمالك على نجاح الجراحة".

وأضاف :"قمت بالاتصال بماجدة زكي شقيقة أشرف، وحالته مطمئنة".

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