لماذا يكره أردوغان مصر وسر علاقته بالغنوشي؟ سمير فرج يجيب (فيديو)

قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، كان يحلم بأن يكون خليفة المسلمين، ولكنه اصطدم بالسعودية لأنها تحتوي على الحرمين ومصر بلد الأزهر الشريف.





وتابع "فرج" خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة صدى البلد، أن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف له مكانة كبيرة في الغرب، لأنه إمام أكثر من مليار حول العالم وحصل على دراسات في جامعات فرنسا.





وأردف الخبير الاستراتيجي، أن مصر لها مكانة كبيرة في العالم كله بسبب الأزهر الشريف، وهذا سبب كره أردوغان لمصر.





وأكد أن أردوغان يتواصل مع راشد الغنوشي ليقيم قاعدة لوجيستيكية في تونس، لكونها لا تبعد سوى 100 كيلو متر عن طرابلس.

وأشار فرج، إلى أن الإخوان يسيطرون على البرلمان التونسي، لافتا إلى أن الغنوشي يريد "توريط" تونس وجعلها قاعدة لوجيستيكية لتركيا.

كانت مصر قد عقدت مع قبرص عام 2013، اتفاقية بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين فى شرق البحر المتوسط، الأمر الذي أثار غضب تركيا.

وكشفت الاتفاقية عن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين، على أساس خط المنتصف، الذى تكون كل نقطة على طول امتداده متساوية الأبعاد من أقرب نقطة على خطوط الأساس لكلا الطرفين.

قانونية الاتفاقية اتفاقية تعيين الحدود بين مصر وقبرص المبرمة عام 2013 تأسست على قواعد ومبادئ القانون الدولى، وتحديدًا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982. إيداع ونشر وتسجيل الاتفاقيات الدولية لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وفقًا للمادة 102 من ميثاق المنظمة لا يعدم أى احتجاجات قانونية من الدول ذات المصلحة أو الصلة.



المخططات التركية تركيا اجتاحت شمال جزيرة قبرص فى 1974، وأعلنت ما يسمى «جمهورية شمال قبرص التركية»، ولم تعترف أى دولة فى العالم بهذه الجمهورية المرتبطة ماليًا وسياسيًا بأنقرة.