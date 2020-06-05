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قرار جديد من كارتيرون بشأن صفقة الزمالك الجديدة

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:56 م
الزمالك
الزمالك
حسام مجدي
اتخذ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك قرارًا مفاجئًا بشأن تعاقد النادي الأبيض مع ظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وعرض مسئولو الزمالك على كارتيرون بعض الأسماء للتعاقد مع أحداها في ميركاتو الصيف لتدعيم الجبهة اليسرى في الفريق بالموسم المقبل.

ورفض باتريس كارتيرون نهائيا فكرة تعاقد الزمالك مع ظهير أيسر في الصيف القادم مكتفيًا بتواجد محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة في هذا المركز.

وأكد كارتيرون إلى مسئولو نادي الزمالك أنه يكتفي باللاعبين المتواجدين حاليا في مركز الظهير الأيسر ولن يحتاج إلى لاعبين آخرين في الموسم القادم.

ويمتلك الفريق الأبيض حاليا في مركز الظهير الأيسر كل من محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة بالاضافة إلى اقتراب عودة أحمد أبو الفتوح المعار إلى سموحة في نهاية الموسم الجاري.

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كارتيرون المعار الزمالك الإنتقالات الصيفية اخبار الزمالك

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