"اتحاد كرة اليد" يتخذ قرار جديد بشأن أعمار اللاعبين للموسم المقبل





هذا وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 95,748، كما تم تسجيل 1651 حالات تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 70616، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 642 حالة، عقب تسجيل 31 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

قامت لجنة المنتخبات بالاتحاد السعودي لكرة اليد بعقد اجتماعًا لها من خلال البث المباشر، وذلك على مدار يومين برئاسة رئيس اللجنة سعود الحودي، وبمشاركة أعضاء اللجنة سمير الحارثي وأحمد حبيب وعلي العليوات وناصر السقا.وتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال واتخاذ عدد من القرارات وأهم التوصيات، وترشيح الأجهزة الفنية والإدارية للمنتخبات السعودية للمرحلة المقبلة، حيث تم رفعها لمجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها.كما تم اتخاذ عدد من القرارات والتوصيات المتعلقة بالأمور الإدارية والتنظيمية للمنتخبات في المرحلة المقبلة، إضافة إلى التفاوض مع عدد من شركات الملابس المعروفة لرعاية المنتخبات السعودية وسيتم عرض نتيجة المفاوضات على مجلس إدارة الاتحاد.وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على تعليمات الاتحاد الدولي الطبية لعودة نشاط كرة اليد بما يضمن سلامة اللاعبين والمتوافقة مع مراحل عودة النشاط الثمانية التي أقرها مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه السابق.