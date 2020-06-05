طبيب رجاء الجداوي يكشف لـ"الفجر الفني" حقيقة تناولها عقاقير خاصة لتقوية المناعة

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طمأن الدكتور محمد خالد مدير العناية المركزة بالإسماعيلية وأحد الفريق الطبي المعالج، محبي الفنانة رجاء الجداوي على حالتها الصحية قائلا "بخير".



وذكر الدكتور "خالد" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أن الفنانة رجاء الجداوي مازالت في العناية المركزة تتلقى العلاج حيث أن مريض العناية يحتاج إلى نظام محكم ودقيق.



وأضاف الطبيب محمد خالد أن تكرار عمل المسحة مرة أخرى سينتظر قليلا، وعن أدوية تقوية المناعة المستوردة التي ذكرت بعض المواقع أن الفنانة رجاء الجداوي قد أخذتها قال أن حالة "الجداوي" تم التعامل معها طبقا لبروتوكول وزارة الصحة وليس طبقا لدواء معين.