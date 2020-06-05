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قبل عودة الدوري الإسباني.. ماذا قدم زيدان مع ريال مدريد هذا الموسم ؟ (أرقام)

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:43 م
زيدان
زيدان
علي خلاف
تترقب جماهير وعشاق ريال مدريد الإسباني عودة منافسات الليجا بعد توقف البطولة منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف بـ كوفيد-19 في إسبانيا وإصابة عشرات الآلاف.

عودة الدوري الاسباني
وكان خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني قد أعلن استئناف منافسات الليجا في موعد 11 يونيو المقبل بديربي الأندلس بين ريال بيتيس وإشبيلية، ما لم تحدث أي انتكاسات جديدة بشأن إصابات فيروس كورونا المستجد.

كشف حساب زين الدين زيدان مع ريال مدريد في الدوري الإسباني
يذكر أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان قد خاض مع فريقه ريال مدريد فى الولاية الحالية 12 مباراة ببطولة الدوري الإسباني، تمكن من الفوز في 5 مباريات وخسر فى 5 مباريات وتعادل فى مباراتان.

ريال مدريد يخسر في آخر جولاته قبل توقف الليجا
وتلقى فريق ريال مدريد خسارة مخيبه للآمال أمام مضيفه ريال بيتيس في الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم قبل توقف البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

بهذه الخسارة تجمد رصيد ريال مدريد بقيادة زيدان عند النقطة 56، ليقفز برشلونة على قمة الليجا الإسبانية، خاصة بعد أن فاز في الجولة ذاتها على ريال سوسيداد بهدف نظيف، ليفشل رفاق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في استغلال فوزهم بالكلاسيكو بثنائية ضمن إطار منافسات الجولة الـ26.

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