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وزارة الإسكان عن محور الزمر: "البلكونة مخالفة 2 متر"

السبت 06/يونيو/2020 - 06:22 ص
محور ترعة الزمر
محور ترعة الزمر
هدى عبدالرازق
كشف الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، عن تفاصيل الضجة التي أثيرت حول محور الزمر، واقترابه من العمارات المحيطة به، موضحا أنهم أعدوا تقريرًا عن الوضع لتحديد سبب الأزمة.

وأشار "شميس"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه تم إثبات أن هناك 6 عمارات مخالفة، وهى سبب الأزمة، قد صدرت لهم تراخيص خلال الفترة من 2007 وحتى 2013، رغم أنهم متجاوزين في الردود الأمامية.

وأضاف رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان: "البلكونة اللي داخلة في المحور مخالفة 2 متر"، لافتا إلى أنه يجب أن يزال من هذه العمارات نحو متر أو متر وربع، وطريقة التنفيذ ليس من اختصاصهم، منوها بأن التصالح لا يجوز في مثل هذه الحالات.

تقرير على طاولة وزير الإسكان
وتلقى عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا من رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، يتضمن نتائج أعمال اللجنة المشكلة من الجهاز، والتى تم تكليفها بدراسة ما أُثير مؤخرا من عدم وجود مسافات كافية بين جسم کوبری محور ترعة الزمر الجاري إنشاؤه، وبعض العمارات السكنية الواقعة على جانبي المحور في المنطقة بين شارعي الأهرام والملك فيصل بحي العمرانية، ومعرفة موقف هذه العمارات.

وأشار الوزير إلى أن تقرير اللجنة أوضح أن المشكلة تتمثل في وجود تقارب بين جسم المحور مع 6 عقارات تحمل أرقام من (۱۰۰): (117) بشارع ترعة الزمر، وتلك العقارات صدرت لها تراخيص بناء في الفترة من عام ۲۰۰۷ حتى عام ۲۰۱۳، طبقًا لاشتراطات فنية من حيث نسبة البناء والارتدادات الواجبة.

وأوضح وزير الإسكان أن التقرير أكد قيام ملاك تلك العقارات بمخالفة التراخيص الصادرة، والاشتراطات البنائية للمنطقة، حيث قاموا بالتعدي على مناطق الردود المقررة، وزيادة النسبة البنائية، وبناء أدوار زائدة غير مرخص بها، ومخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونًا، وزيادة البروز على الشارع عما هو مُرخص به، وعن الحد المسموح به قانونًا، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية من مسئولى المحافظة في حينه، من تحرير محاضر للمخالفات، وإصدار قرارات إزالة، إلا أنه لم يتم تنفيذ تلك القرارات.

وأكد الدكتور عاصم الجزار أن التقرير أوضح أن كشوف التحديد المساحية الموجودة ببعض ملفات التراخيص الخاصة بالعقارات، تُبين أن عرض شارع ترعة الزمر على الطبيعة أمام العقارات (۱۰۹ - ۱۱۳ - 115 - ۱۱۷) هو 50 مترًا، وهو مغاير للموجود على الطبيعة، والذي هو في حدود 34 مترا.

وشدد وزير الإسكان على أنه تم إرسال نسخة من هذا التقرير إلى الجهات الرسمية، والذي يثبت مخالفة تلك العقارات، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة موقف التعامل مع هذه العقارات، مؤكدا في الوقت نفسه أن الجهاز المركزي للتعمير يقوم حاليا باستكمال هذا المحور، الذي خطط لتنفيذه منذ سنوات، ويهدف إلى حل العديد من المشاكل المرورية بمدينة الجيزة، ويقوم بإعادة توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن.

وأضاف: ويُعد المحور الجديد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربي للطريق الدائرى، مما يؤدى لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود.

وأشار الوزير إلى أن مشروع محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة، يبدأ مساره من الطريق الدائرى جنوبًا "دائرى المنيب"، وحتى الطريق الدائرى شمالًا "دائرى الوراق" بمحافظة الجيزة، بطول حوالى 12 كم، وعرض (33 – 65.5) متر، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو – جامعة الدول العربية – صفط اللبن – فيصل – الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر – الثلاثينى – خاتم المرسلين – مطار إمبابة)، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو ٥ مليارات جنيه.

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