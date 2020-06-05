في ذكرى وفاته.. هذا هو شرط محمد نجم لمشاركة الممثلات في مسرحياته

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تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان الكبير محمد نجم، والذي يعد واحدًا من كبار فناني المسرح الكوميدي في مصر والوطن العربي.



كان الفنان محمد نجم، يشترط على أي ممثلة للمشاركة في مسرحياته، هو الظهور بملابس محتشمة، وليست عارية، على مسرحه أو في عمل يجمعه بها.



وكان يعتبر أن احتشام الفنانة قيمة يتم تقديمها على المسرح ولا يحب استخدام العنصر النسائى لجذب المشاهدين، ولم ير ذلك بأنه تشدد ديني.



وكشف محمد نجم، في أحدى اللقاءات بأنه يرفض استخدام جسد المرأة في جذب المشاهدين، لأن المرأة في أعماله المسرحية يجب أن يكون لها قيمة من خلال دورها.



رحل عن عالمنا الفنان محمد نجم في مثل هذا اليوم 5 يونيو عام 2019 عن عمر ناهز 75 تاركا رصيدا فنيا أغلبه كان في المسرح.