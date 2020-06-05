Advertisements

في ذكرى وفاته.. هذا هو شرط محمد نجم لمشاركة الممثلات في مسرحياته

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:59 م
محمد نجم
محمد نجم
ريهام كمال

تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنان الكبير محمد نجم، والذي يعد واحدًا من كبار فناني المسرح الكوميدي في مصر والوطن العربي.

كان الفنان محمد نجم، يشترط على أي ممثلة للمشاركة في مسرحياته، هو الظهور بملابس محتشمة، وليست عارية، على مسرحه أو في عمل يجمعه بها.

وكان يعتبر أن احتشام الفنانة قيمة يتم تقديمها على المسرح ولا يحب استخدام العنصر النسائى لجذب المشاهدين، ولم ير ذلك بأنه تشدد ديني.

وكشف محمد نجم، في أحدى اللقاءات بأنه يرفض استخدام جسد المرأة في جذب المشاهدين، لأن المرأة في أعماله المسرحية يجب أن يكون لها قيمة من خلال دورها.

رحل عن عالمنا الفنان محمد نجم في مثل هذا اليوم 5 يونيو عام 2019 عن عمر ناهز 75 تاركا رصيدا فنيا أغلبه كان في المسرح.

أخبار تهمك

عاجل.. أول تعليق من عائلة حسن حسني على عدم حضور الفنانين جنازته!

منذ حوالي 3 ساعات

خاص لـ"الفجر الفني".. مدير العناية المركزة يكشف تطورات جديدة عن الحالة الصحية لـ رجاء الجداوي

منذ يوم

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "المالية" تتوصل لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولى

منذ ساعة و 24 دقيقة

الأهلي يقطع الطريق أمام الطامعين في 3 من نجومه المميزين

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نقل الفنان أحمد فلوكس للمستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية

منذ يوم

عاجل.. وكيل الممثلين يكشف لـ "الفجر الفني" الحالة الصحية للنقيب أشرف زكي

منذ حوالي 22 ساعة

بمكالمة هاتفية.. كارتيرون يحسم صفقة مفاجأة للزمالك

منذ ساعتين و 37 دقيقة

هيثم سعيد يعلن خبر وفاة الشاعر علاء سليمان (صورة)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. إصابة إعلامية ثالثة من "إكسترا نيوز" بفيروس كورونا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر يناهز 67 عاما

منذ يوم

"تعليم البرلمان" يكشف حقيقة تأجيل امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 11 ساعة

انفراد.. الأهلي يحصل على توقيع نجم الزمالك السابق

منذ يوم

شعبة الدخان تكشف الموعد الجديد لزيادة أسعار السجائر

منذ حوالي 4 ساعات

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يعلن في بيان رسمي رحيل مستشاره القانوني

منذ ساعة و نصف
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:45 م

عاجل.. "المالية" تتوصل لاتفاق قرض جديد مع صندوق النقد الدولى

عاجل.. وفاة الفنان محمود الشوربجي عن عمر يناهز 67 عاما

09:24 م

عالم فيروسات مصرى: كورونا سينتحر فى النهاية

09:12 م

الأهلي يعلن في بيان رسمي رحيل مستشاره القانوني

09:39 م

حمدوك: السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة

11:12 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين