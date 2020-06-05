"الداخلية": الرياض تشهد ارتفاعًا بعدد الحالات الحرجة وتتم مراقبة الوضع





قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية المقدم طلال الشلهوب، مساء اليوم الجمعة، إن مدينة الرياض تشهد ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة الحرجة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الأيام الأخيرة بينما تتم مراقبة الوضع؛ استعدادًا لاتخاذ الإجراء المناسب.





ودعا "الشلهوب" المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بلبس الكمامة بمختلف أنواعها عند الخروج من المنزل بمجرد الخروج من المنزل، والالتزام بالتباعد الاجتماعي؛ كي لا يتم إعادة تشديد الإجراءات في أي مدينة أو محافظة.





وذكر حول الوضع في بقية مدن ومحافظات المملكة : سيظل الوضع بشأنها يستمر كما هو معمول به حاليًّا وفي حالة ظهور أي بوادر في أي حي أو منطقة سيعلن الإجراء بشأنها في حينه.



