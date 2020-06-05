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"الداخلية": الرياض تشهد ارتفاعًا بعدد الحالات الحرجة وتتم مراقبة الوضع
الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:21 م
الفجر السعودي
قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية المقدم طلال الشلهوب، مساء اليوم الجمعة، إن مدينة الرياض تشهد ارتفاعًا في عدد حالات الإصابة الحرجة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الأيام الأخيرة بينما تتم مراقبة الوضع؛ استعدادًا لاتخاذ الإجراء المناسب.
ودعا "الشلهوب" المواطنين إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بلبس الكمامة بمختلف أنواعها عند الخروج من المنزل بمجرد الخروج من المنزل، والالتزام بالتباعد الاجتماعي؛ كي لا يتم إعادة تشديد الإجراءات في أي مدينة أو محافظة.
وذكر حول الوضع في بقية مدن ومحافظات المملكة: سيظل الوضع بشأنها يستمر كما هو معمول به حاليًّا وفي حالة ظهور أي بوادر في أي حي أو منطقة سيعلن الإجراء بشأنها في حينه.
هذا وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 2591 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 95,748، كما تم تسجيل 1651 حالات تعافٍ، وبلغ إجمالي حالات التعافي 70616، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 642 حالة، عقب تسجيل 31 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,789 مليون إصابة، بينهم أكثر من 396 ألف حالة وفاة، وأكثر من 3,304 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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