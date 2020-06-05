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رغم تواجده في تركيا.. "روبينيو" يتمنى تحقيق هذه البطولة بالبرازيل

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:29 م
روبينيو
روبينيو
هيثم موسى


كشف البرازيلي "روبينيو" مهاجم فريق إسطنبول باشاكشهير التركي، عن وجهة المقبلة بالرغم من تواجده داخل الدوري التركي.


 وقال روبينيو إنه يسعى للعودة إلى البرازيل خلال الفترة المقبلة، والفوز بكأس ليبرتادوريس مع سانتوس.

وأضاف نجم منتخب البرازيل السابق، في بث مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي «لدي مشاعر جمة تجاه سانتوس، المدينة والنادي. أشعر بامتنان أبدي لهما. من خلال سانتوس حققت كل أحلامي، وإذا سنحت لي فرصة اللعب في بطولة كأس ليبرتادوريس مرة أخرى، فسوف أقدم حياتي».

وأضاف اللاعب صاحب الـ"36 عامًا": أنه إذا عاد إلى بلاده، فإنه سيقاتل حتى يتمكن النادي الذي تأهل بين صفوفه، مثل بيليه ونيمار، من «خوض جميع البطولات الممكنة".

وقد أعربت إدارة سانتوس علانية عن رغبتها في إعادة روبينيو الذي لعب لصالح النادي ثلاث مرات بالفعل.


ومع ذلك، أشار لاعب ريال مدريد ومانشستر سيتي وميلانو سابقًا، إلى أنه لا يزال لديه عقد مع ناديه الحالي، إسطنبول باشاكشهير الذي يلعب في الدوري التركي الممتاز.



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